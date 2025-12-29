連続テレビ小説の主題歌を担当し反響を呼んでいる、ハンバート ハンバート。今作の制作秘話はもちろん、結成から現在までの歩みについてもお聞きしました。ボーカル＆ギターの佐藤良成さんとボーカル＆ハーモニカの佐野遊穂さんは、大学生の頃に知り合い、1998 年にハンバート ハンバートを結成。当初は6人組のバンド編成であったが、大学卒業後に現在のデュオとなった。その後、音楽だけでなく“夫婦”という人生の良きパートナー