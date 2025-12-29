東京とイタリアで2回に渡ってインタビュー10月に東京都江東区で開催された『ランボルギーニ・デイ・ジャパン2025』。そして翌11月にイタリアのサンタアガタ・ボロネーゼにあるランボルギーニ本社で行われた、『A day as a Lamborghini customer』という、実に魅力的なタイトルを掲げたカスタマー体験イベント。【画像】フューオフモデル『フェノメノ』も登場！ランボルギーニ・デイ・ジャパン2025を振り返る全49枚筆者はその2回