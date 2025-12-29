中国軍は29日、台湾を取り囲む形で軍事演習を実施すると発表しました。中国軍が台湾周辺で大規模な軍事演習を行うのはことし4月以来となります。演習の実施は中国軍や国営メディアなどが日本時間29日朝、一斉に伝えました。周到にタイミングをはかってきたとみられ、日米両国を強くけん制する狙いもありそうです。中国軍によりますと、演習は29日から2日間、実施され陸海空軍や核ミサイルを管轄するロケット軍などが参加するとして