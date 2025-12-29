占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）運気は尻上がり。やるべきことは年内に。後半に向かって、運気が整っていきます。年内、そして、年明け早々は、人のペースに合わせてやっていくといいみたい。来てもらうよりもあなたが出向く、相手の都合や希望にこちらが合わせていくのです。話がまとまりやすくなるし