占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）イレギュラーなムード。新しい“恒例”を編み出して。変則的なムード。家族の受験や介護で人が集まらない、毎年お願いしているお店が閉まってしまった、あなた自身の体調がスッキリしないなど、いつものパターンが崩れそう。ベストな形が難しいならば、根本からやり方を変