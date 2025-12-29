占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）穏やかな年末年始。自分の本心が見えてきそう。ホッと一息つけそう。時間に追われるように過ごしていた流れが一段落して、やっと心の底からくつろげそうです。もっとも、本質的にせっかちな部分があるため、「こうしてはいられない」という焦りは消えないはず。何もしないと