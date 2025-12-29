株式会社ハンズ（東京都新宿区）は、2025年1月〜9月の実績をもとにヒットアイテムをランキング形式で紹介する「HANDS THE BEST 2025」を発表しました。それによると、ステーショナリー部門の消せるボールペンでは「パイロット フリクションシナジーノック 0.4mm」（275円）、イヤホン部門の骨伝導イヤホンでは「ショックス OpenRun Pro 2」（2万7880円）が1位を獲得しました。そのほかの結果は以下の通りです。【写真】ステーショ