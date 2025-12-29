占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）1年の計は元旦にあり。しきたりに沿ってみて。昔ながらの風習を楽しみましょう。大晦日の年越しそば、元旦のお雑煮、初日の出、初詣、初夢や書初めなど、すべてをクリアしなくてもいいのですが、「これはやっておこうかな？」を実践していくと、しみじみと心温まる時間