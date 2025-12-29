占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）人は人、あなたはあなた。マイペースでやっていく。運気はハイテンション。1年の終わり、新年の始まりで、浮足立ったムードに包まれそう。「せっかくだから」「年に一度だから」とぜいたくやスペシャルな企画に誘われやすいようです。でも、「そういうのは、もういい」