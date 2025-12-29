約230万円!? ホンダ「“新”N-BOX」2025年12月11日、ホンダは軽自動車「N-BOX カスタム」に特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」を発表しました。「N-BOX」シリーズは長年にわたり国内販売トップクラスの人気を誇るモデルで、今回の特別仕様も注目を集めています。では、この新仕様について販売店ではどのような反響があるのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「“新”N-BOX」です！ 画像で見る（20枚）