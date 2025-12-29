広島県庄原市の国営備北丘陵公園では、明治から昭和初期の備北地方の里山を再現した「ひばの里」で、歴史や伝統文化の学習プログラムを行っていて、この日は、三日市保育所の園児１３人が訪れました。 まっすぐにのばしたり、余分なヒゲを切ったりしておよそ１時間で世界に一つのしめ縄が完成しました。 備北丘陵公園のしめ縄づくりは１２月３０日まで体験できるということです。 園児「上手にできました！」