静岡県三島市の工場で従業員ら15人が刺されるなどした事件で、逮捕された元従業員の男と刺された男性従業員の間に面識がないことが捜査関係者への取材で分かりました。 殺人未遂の疑いで逮捕、送検された元従業員の男(38)は12月26日午後4時頃、三島市の横浜ゴム三島工場で、男性従業員(28)を刃物のようなもので刺し、殺害しようとした疑いが持たれていています。 この事件では工場の従業員ら15人が刃物で刺されるなどして、けが