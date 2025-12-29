秋篠宮家の佳子さまは、31歳の誕生日を迎えられました。31歳になった佳子さまは29日、皇居を訪れ天皇陛下と愛子さまに誕生日の挨拶をされました。その際、沿道の人々に笑顔で手を振られていました。宮内庁によりますと、佳子さまは、全日本ろうあ連盟の非常勤嘱託職員として、週2回勤務しながら公的な活動に取り組み、より良い社会のために力を注いでいる人に、同じ社会に生きる1人として心からの敬意と感謝の気持ちを持たれている