サッカーのJ1川崎フロンターレは29日、DF田辺秀斗（23）が東京ヴェルディに来季完全移籍すると発表した。静岡学園高から2021年に川崎F入りした田辺は22年7月から23年3月まで当時J2のジェフユナイテッド千葉に期限付き移籍。今季はJ1での9試合を含めて公式戦13試合に出場していた。田辺は川崎Fを通じて「自分にはとても贅沢なほど、素晴らしい選手、監督、コーチングスタッフの皆さんと過ごし、これからの人生にプラスになる