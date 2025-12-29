アーティストのMay’nさんが自身のブログとSNSで結婚を公表しました。 【写真を見る】【 結婚 】アーティスト・May’nさん＆ギタリストの長澤孝志さん「愛情を込めて音楽を作っていきます！」May’nさんは「私 May’n は、ギタリスト長澤孝志さんと結婚する運びとなりました。」と結婚を公表。「これからも音楽に真摯に向き合い、愛情を込めて音楽を作っていきます！」と抱負を綴っています。May’nさんは「色とりどりのカ