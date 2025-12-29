ミュージシャンのGACKTが29日、自身のX（旧ツイッター）を更新した。衆議院議員の松原仁氏と食事をしたことを明かし、その人柄を称賛したことが話題となっている。GACKTは「縁あって、ある政治家と食事をすることになった」と報告。「クラシックの話から世界情勢まで話の組み立てが上手い！」「ノリが異様に良くとにかく面白い」と、その卓越した話術や人柄を絶賛した。また、間近で感じた印象として「【勢いとパワー】」を挙げ、