新しい年の始まりを、愛車とともに迎える初日の出ツーリング。西日本には、太平洋の雄大な海岸線から、神聖な神社、山頂からの大パノラマまで、心を揺さぶる絶景スポットが数多く存在します。今回は、バイクユーザーのマイナビニュース会員に聞いた、「過去にバイクで行ったことがある初日の出スポット」より、中部・近畿エリアのオススメスポットを5つをご紹介します。(画像/PIXTA)伊良湖岬(愛知県田原市)オススメコメント・海か