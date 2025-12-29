大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールでスタートした。３０回目の出場となる演歌歌手の天童よしみは「あんたの花道〜ミャクミャクダンスＳＰ〜」を披露。紅白で「あんたの花道」を歌唱するのは２００２、１６、２０、２１、２４年に続き６度目で、今回は大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」とコラボしたダンスにも注目だ。本番を目前に控