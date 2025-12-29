東京Ｖは２９日、川崎ＤＦ田辺秀斗が（２３）が、２６シーズンから完全移籍で加入すると発表した。静岡学園高から川崎に加入し、サイドバックとセンターバックなどでプレーし、昨季は９試合に出場。クラブを通して、田辺は「自分のすべてを変えたいと思い、この移籍を決断しました。絶対に皆さんでシャーレを掲げましょう！」とコメントした。