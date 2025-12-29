アイドルグループ「ＩＬＬＩＴ」（アイリット）が２９日、東京・渋谷ＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」のリハーサルを終えて取材に応じた。「ＩＬＬＩＴ」は、昨年に引き続き２回目の出場。「ＡｌｍｏｎｄＣｈｏｃｏｌａｔｅ」を披露する。ＩＲＯＨＡ（イロハ）は「会場に来た時、懐かしい感じすると思ってうれしかった。去年のステージよりも、魅力をアピールできるような成長した姿をお見せしたい」と意気込ん