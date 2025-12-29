2025年1月の新商品スイーツ2品まとめてご紹介! 12月26日以降に購入できるローソン新商品スイーツ2品をピックアップしてご紹介! もちもち食感のどら焼きや、とろける食感のチーズケーキなど、気になる品が登場しています。 ローソン2025年1月の新商品スイーツまとめいま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか? 「どらもっち こしあん&ホイップ」(214円)「どらもっち