歌手の郷ひろみ（７０）が２９日、自身のＳＮＳで紅白歌合戦を今年限りで「一区切り」とすることを表明した。インスタグラムに文書画像を投稿。「２０２５年の紅白歌合戦を一区切りにさせていただくことをご報告いたします」とした。この日、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が東京・渋谷のＮＨＫホールで行われ、郷も参加した。紅白では、白組最多３８回目の出場で、代表曲「２億４千