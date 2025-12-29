三島村の硫黄島が1年3か月ぶりに噴火しました。 気象台によりますと、硫黄島の硫黄岳で午前2時すぎに噴火があり、噴煙が火口から200メートル上がりました。 噴火は、去年9月以来、およそ1年3か月ぶりです。 噴火警戒レベルは2の「火口周辺規制」が継続中で、島では火口からおよそ2.5キロの集落に72世帯129人が暮らしています。 ・ ・ ・