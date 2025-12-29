十島村で29日あさ、地震があり悪石島で震度3を観測しました。震度3の観測は、先月6日以来です。 きょう29日午前7時51分ごろ、トカラ列島近海を震源とする地震があり、十島村の悪石島で震度3を観測しました。 震度3を観測したのは、先月6日以来です。 トカラ列島近海では今年6月以降、地震が相次ぎ、7月はひと月で1500回を超え最大震度は6弱を観測しました。 その後は減少傾向で先月は12回、今月はきょう29日を含めてこれまでに