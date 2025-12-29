2026年の幕開けを飾る「初日の出」。2026年1月1日の朝は、太平洋側でも雲の広がる所がありますが、北海道の東部や関東から九州南部では「初日の出」を拝める所が多くなりそうです。気になる各地の「初日の出」の時刻をまとめました。元旦の天気は?2026年1月1日は、次第に冬型の気圧配置が強まる見込みです。元旦の天気は、北海道の北部や南西部、東北の日本海側、北陸は雪が降るでしょう。近畿北部や山陰も雲に覆われ、所々で雪が