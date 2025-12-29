ドル円156.30円台、日銀意見受けた円買い一服政府慎重で利上げ確率高まらず 日銀12月会合の主な意見は追加利上げに前向きな意見が目立った。 日本の実質政策金利は群を抜いて世界最低水準。 0.75%に引き上げた後も実質金利は大幅なマイナス。 ビハインドザカーブになることを回避すべく着実な利上げが望ましい。 これまでの利上げで経済物価への影響ほとんどない、中立金利水準までかなりの距離がある。 やや