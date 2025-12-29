アジア株韓国株大幅高、利下げ期待にSKハイニックス警告解除上海株は9日続伸 東京時間11:11現在 香港ハンセン指数 25966.83（+147.90+0.57%） 中国上海総合指数 3975.49（+11.81+0.30%） 台湾加権指数 28766.40（+210.38+0.74%） 韓国総合株価指数 4188.46（+58.78+1.42%） 豪ＡＳＸ２００指数 8739.90（-22.80-0.26%） アジア株は豪州を除いて上昇。 韓国株は大幅上昇、約2カ