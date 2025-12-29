東京時間11:09現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝23229.00（-63.00-0.27%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4520.30（-32.40-0.71%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先は直近の堅調地合いを維持する動きで始まるも、その後ポジション調整売りなどに反落