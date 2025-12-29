【新興国通貨】中国当局発言受けて元急落＝中国人民元 中国当局者からの現高を容認していない発言を受けて元が急落。ドル人民元は先週末の7.0054から一気に７．０１７５までドル高元安。どるおしゅショア人民元は発言前に７．００２２前後での推移となっていたが７．０１５２まで上昇。 対円でも元安が進み、先週末の２２．３６８から今朝は２２．２９を付けた。 USDCNY 7.0155 USDCNH 7.0137CNYJPY22.298