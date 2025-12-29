USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.674.666.765.17 1MO8.855.357.315.88 3MO9.055.697.646.40 6MO9.245.867.996.81 9MO9.336.038.217.12 1YR9.416.228.377.35 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.736.606.00 1MO7.807.876.56 3MO8.268.576.90 6MO8.698.917