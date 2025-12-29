川口オートのスーパースターフェスタは3日目を迎えた。シリーズ戦1Rは新井日和（22＝伊勢崎）が7枠から目の覚めるようなスタート。1コーナーで早くも3番手につけ、3周バックで先頭へ。岩見貴史が猛追したが、しっかりと振り切って今節初勝利を挙げた。「良かったです。落車してから多くの方に手伝っていただいた。何とか結果を出したいと思っていました」前節に落車。今節も新井らしい活気のある走りは見られなかったが、