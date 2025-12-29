◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(29日、京王アリーナTOKYO)混合ダブルス決勝はパリ五輪銅メダリスト対決となりました。今大会でペアデビューの松山奈未選手と緑川大輝選手のペア。松山選手は志田千陽選手と“シダマツ”としてパリ五輪女子ダブルス銅メダルに輝いています。準決勝で古賀輝＆齋藤夏ペアに2-0（21-12、21-16）で勝利し、11月5日にペア発表してからわずか2か月足らずで決勝に駒を進めました。松山＆緑川ペ