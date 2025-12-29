知らない間に托卵されていたという男性も。自分の子どもじゃないと知ったときの衝撃は相当ですよね……。今回は、離婚後に托卵されたと気づいた男性のエピソードをご紹介します。病院の血液検査で…「妻の不倫が発覚しました。うちは息子が二人いるので、やり直せないかと妻と話し合ったのですが、妻は『子どもを置いて離婚したい』と……。何度話しても妻の意思は変わらず。そうまでして子どもより不倫相手をとるのかと絶望し、息