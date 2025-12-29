「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午前１１時現在で、伊勢化学工業が「売り予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場で伊勢化はストップ高。同社はヨウ素生産の世界大手。次世代エネルギーとして期待されるペロブスカイト太陽電池の主原料がヨウ素であることから、「ペロブスカイト」関連の位置づけで注目されることも多い。堅調な国際市況を背景に業績は好調。第３