・住友鉱が続伸し上場来高値、金価格などの上昇で非鉄株への買い続く ・マルマエが大幅高で７連騰、半導体向け好調維持の９～１１月期決算で見直し買い加速 ・ゼットが動兆しきり、ＷＢＣ関連でバリュー株素地内包し目先短期筋の攻勢思惑 ・Ｊ・ＴＥＣがＳ高、自家培養軟骨「ジャック」変形性膝関節症へ適応拡大され保険収載 ・Ａクリエイトがストップ高、生命保険協会が認定する「認定代理店」へ復帰 ・ラサ工は