ラサ工業＝続急伸で新高値。同社は化成品を軸に機械や電子材料を手掛けるが、半導体向け高純度リン酸を収益の主柱とし、世界トップの商品シェアを有する。特にアジア市場を主要テリトリーとし、半導体受託生産世界首位のＴＳＭＣ にはトップサプライヤーとして大きく貢献している。業績も好調で前期の３割増益に続き、２６年３月期も前期比８％増の５１億円と伸びが続く見通しだが、増額修正観測も出ている。米国