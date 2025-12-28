「アヴェダ（AVEDA）」が、約10年ぶりとなる成分技術を採用した新スキンケアライン「アドバンスド ボタニカル キネティクス」を発売する。クレンジングやローションなど5つのアイテムを揃え、2026年1月9日から公式オンラインショップや一部百貨店オンラインストア、一部アヴェダサロンで販売する。【画像をもっと見る】アドバンスド ボタニカル キネティクスは、”すこやかな肌は自然なエネルギーが備わっている”という事実に