29日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前週末比200.22円（-0.39％）安の5万550.17円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は906、値下がりは635、変わらずは58と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は113.65円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が40.11円、東エレク が35.1円、ＴＤＫ が16.29円、中外薬 が14.94円と並んだ。 プラス寄与