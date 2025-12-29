29日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数986、値下がり銘柄数438と、値上がりが優勢だった。 個別では伊勢化学工業、ＡＳＡＨＩＥＩＴＯホールディングス、インスペック、アクセスグループ・ホールディングスがストップ高。インターライフホールディングス、オーテック、太洋基礎工業、第一建設工業、イチケンなど82銘柄は年初来高値を更新。ウインテスト、中外鉱業