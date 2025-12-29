2025年に球団史上初の2年連続世界一を達成したドジャース。2026年シーズンは、1998年～2000年のヤンキース以来となるワールドシリーズ3連覇を目指す戦いとなる。そんな中、地元メディア『ドジャース・ネーション』は28日（日本時間29日）、「2026年にブレイクが期待されるドジャースの選手3人」を特集。飛躍が期待される注目選手を取り上げている。 ■不振のスコットはデ