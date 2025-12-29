29日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数417、値下がり銘柄数172と、値上がりが優勢だった。 個別ではＴＭＨ、ファインズ、ジャパン・ティッシュエンジニアリングが一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイグループホールディングス、ＴＨＥＣＯＯ、ノースサンド、ＦＵＮＤＩＮＮＯ、ＰＲＯＮＩなど12銘柄は年初来高値を更新。サイエンスアーツ、免疫生物研究所、トランスジェニックグル