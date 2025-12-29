第70回（GI、芝2500m）は28日、中山競馬場で行われ、2番人気のミュージアムマイルが制覇。同年の皐月賞馬が昨年のレガレイラに続く3歳馬Vを決めた。鞍上のC.デムーロ騎手は有馬記念7回目の騎乗で初制覇。2022年ジェラルディーナで3着、24年シャフリヤールで2着の惜敗にピリオドを打った。 ■大盛況の有馬記念、ジョッキーカメラにも反響 レース後、JRAの公式YouTubeは恒例のジョッキー