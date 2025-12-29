29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 60066 -35.3 43480 ２. 純銀信託 24335 173.5 38700 ３. 純金信託 10919 -11.9 21550 ４. 日経Ｄインバ9143 -45.45794