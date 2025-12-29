全国的に、暖かい年の瀬となっています。関東から九州の太平洋側は、午後も穏やかな天気で、大掃除がはかどるでしょう。日本海側は、一時的に雨が降り、雷を伴う所もありそうです。気温が高く、北日本でも昼間は雨になる所が多いでしょう。予想最高気温です。関東から西は、13度から17度の予想です。仙台は12度、札幌でも5度と11月並みの陽気でしょう。週間予報です。年越し寒波で、新年は一気に寒くなりそうです。初詣は、いつも