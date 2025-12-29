■『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』メディアデー（29日・都内ホテル）第1試合でジョリーと対戦する芦澤竜誠が、大会2日前のメディアデーにもトップバッターで登場。BreakingDownで名を上げたジョリーとの対戦にむけて「イジめてやりますよ。人生の中で一番長い5分と思わせる」と自信たっぷりに語った。【インタビュー動画】最強王者シェイドゥラエフ「朝倉未来選手の長所と短所は分析してきた」日本メディア初の対面イ