「第７６回紅白歌合戦リハーサル」（２９日、ＮＨＫホール）３８回目出場の郷ひろみが、紅白からの勇退を発表した。紅白カラーの革ジャン姿でハイテンションで登場し、ピースサインを掲げて「カラーですか？」とおどけた。さらに「待ち望んだこれですよね」と切り出し、ジャケットを開いてアグレッシブにポーズを決めた。紅白への意気込みを問われて「その前にご報告をしなきゃならないことがありまして」と切り出し、「今年