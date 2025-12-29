■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）19年ぶり3回目の出場となるORANGE RANGEが取材に応じ、メンバーのRYOが現在の心境を語った。RYOは「非常に久しぶりになるので、自分たちの良さを出せるように頑張りたい！」と意気込みを口にした。【全身ショット】気合十分！意気込みをポーズで表現するORANGE RANGE過去2回はいずれも中継での出演だったため、NHKホールでのパフォーマンスは今回が初