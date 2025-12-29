熊本県宇土市出身のプロサッカー選手、植田直通さんが、今年のベストイレブンに選ばれ、昨夜（28日）、祝賀会が開かれました。 宇土市で開かれた祝賀会には地元の関係者など約70人が出席しました。 植田選手は大津高校出身で、今年は所属する鹿島アントラーズの9年ぶりのJ1優勝に貢献し、日本プロサッカー選手会が特に活躍した選手を表彰するベストイレブンに選ばれました。 「ここまで応援してくれるのは皆