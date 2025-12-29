来年2026年は、60年に一度の「丙午（ひのえうま）」だ。十干と十二支を組み合わせた六十干支の1つだが、丙午には「その年に生まれた女性は気性が激しくなり、災いをもたらす」といった風説がある。【映像】出生数激減！60年前の「丙午」（グラフ）因果関係は不明だが、前回の1966年には、出生数が前年比で約25％も減少した。それから60年がたち、少子化が進む中で、2026年の丙午もまた出生率は下がるのか。『ABEMA Prime』では