タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が28日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。オファーが来たとしても困惑する仕事について語った。ドジャース・大谷翔平の銀行口座から金を盗み不正送金したなどとして禁錮4年9月が確定した元通訳・水原一平受刑者のスキャンダルを描くドラマが、米ケーブルテレビ局「Starz」によって製作中だと報じられた件について、みちょぱは「あれ